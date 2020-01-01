ДЛЯ НЕЕ
классика соблазна
бесспиртовая основа
ДЛЯ НЕГО
брутальный аромат страсти
бесспиртовая основа
ФЕРОМОНЫ
используется со
своим парфюмом
масляная основа
Производим женкский и мужской парфюм с феромонами: Андростенон, Андростенол, Копулин и Окситоцин. Без содержания спирта и синтетических заменителей.
КОЛЛЕКЦИЯ PRIVATE:
Pink Private Женские Духи с Феромонами
- Артикул
- fw01
- Производитель
- "Феролаб"
- Основа
- Бесспиртовая
Gold Concentrate - Концентрат Женский Феромон
- Артикул
- fw02
- Производитель
- "Феролаб"
- Основа
- Масляная
Blue Private - Мужские Духи с Феромонами
- Артикул
- fm01
- Производитель
- "Феролаб"
- Основа
- Бесспиртовая
Silver Concentrate - Концентрат Мужской Феромон
- Артикул
- fm02
- Производитель
- "Феролаб"
- Основа
- Масляная
СПЕЦИАЛЬНАЯ
АКЦИЯ
ПРИЗНАН ВО ВСЕМ МИРЕ, СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ
Уникальная парфюмерная коллекция PRIVATE с феромонами
Только натуральные феромоны
Используем только натуральные, дорогостоящие феромоны Андростенон, Андростенол, Копулин, Окситоцин, хорошо зарекомендовавшие себя в Германии и США. Не добавляем спирт и синтетические консерванты.
PRIVATE COLLECTION
Созданные на основе многолетних исследований, совершенно новый состав учитывающий отзывы и пожелания покупателей - невероятно эффективно действует на противоположный пол.
ДУХИ С ФЕРАМОНАМИ ОТ PHEROLAB
Феромоны - это природные химические вещества, вырабатываемые в нашем организме, которые становятся активными после контакта с поверхностью кожи через потовые железы. Они посылают сильные прямые подсознательные сексуальные сигналы противоположному полу. Феромоны диктуют сексуальное влечение, сексуальное возбуждение и сексуальную агрессию. В нашем парфюме мы используем Андростенон, Андростенол и Копулин, они играют самую важную роль в сексуальном общении. Помимо того, что феромоны действует на мужчин и женщин, концентрат феромонов действует и его обладателя. Биологически активные вещества стимулируют выработку собственных феромонов. Феромоны имеют двойной эффект: они привлекают противоположный пол и при этом могут усиливать либидо, что также весьма благотворно сказывается н отношениях мужчины и женщины.
ЧТО ТАКОЕ ФЕРОМОНЫ?
Феромоны - это природные химические вещества, которые вырабатываются в нашем организме. Они распространяются через наши потовые железы, и их единственная цель - посылать сексуальные соблазнительные и эмоциональные сигналы противоположному полу. Феромоны играют самую важную роль в сексуальном общении и поведении.
Наши феромоны помогут вам... Создайте уверенность и измените восприятие людей к вам. Создаавйте новые или улучшайте ваши текущие отношения, чувствуйте себя более непринужденно в социальных отношениях.