Феромоны - это природные химические вещества, вырабатываемые в нашем организме, которые становятся активными после контакта с поверхностью кожи через потовые железы. Они посылают сильные прямые подсознательные сексуальные сигналы противоположному полу. Феромоны диктуют сексуальное влечение, сексуальное возбуждение и сексуальную агрессию. В нашем парфюме мы используем Андростенон, Андростенол и Копулин, они играют самую важную роль в сексуальном общении. Помимо того, что феромоны действует на мужчин и женщин, концентрат феромонов действует и его обладателя. Биологически активные вещества стимулируют выработку собственных феромонов. Феромоны имеют двойной эффект: они привлекают противоположный пол и при этом могут усиливать либидо, что также весьма благотворно сказывается н отношениях мужчины и женщины.

