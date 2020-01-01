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ДЛЯ НЕЕ

ФЕРОМОНЫ pink private
женские духи феромоны

классика соблазна

бесспиртовая основа

ДЛЯ НЕГО

ФЕРОМОНЫ blue priavte
мужские духи феромоны

брутальный аромат страсти

бесспиртовая основа

ФЕРОМОНЫ

concentrate
масляные духи феромоны

используется со
своим парфюмом

масляная основа

Производим женкский и мужской парфюм с феромонами: Андростенон, Андростенол, Копулин и Окситоцин. Без содержания спирта и синтетических заменителей.

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КОЛЛЕКЦИЯ PRIVATE:


В наличии

Pink Private Женские Духи с Феромонами

Артикул
fw01
Производитель
"Феролаб"
Основа
Бесспиртовая
  1 890 руб.
Наличие: много
В наличии

Gold Concentrate - Концентрат Женский Феромон

Артикул
fw02
Производитель
"Феролаб"
Основа
Масляная
  2 190 руб.
Наличие: много

Подарочная упаковка женская

 
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В наличии

Blue Private - Мужские Духи с Феромонами

Артикул
fm01
Производитель
"Феролаб"
Основа
Бесспиртовая
  1 890 руб.
Наличие: много
В наличии

Silver Concentrate - Концентрат Мужской Феромон

Артикул
fm02
Производитель
"Феролаб"
Основа
Масляная
  2 190 руб.
Наличие: много

Подарочная упаковка мужская

 
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Уникальная парфюмерная коллекция PRIVATE с феромонами

Только натуральные феромоны

Используем только натуральные, дорогостоящие феромоны Андростенон, Андростенол, Копулин, Окситоцин, хорошо зарекомендовавшие себя в Германии и США. Не добавляем спирт и синтетические консерванты. 

Виды и действия феромоноы...

PRIVATE COLLECTION

Созданные на основе многолетних исследований, совершенно новый состав учитывающий отзывы и пожелания покупателей - невероятно эффективно действует на противоположный пол.

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Интернет-магазин духов с ферамонами
ДУХИ С ФЕРАМОНАМИ ОТ PHEROLAB

Феромоны - это природные химические вещества, вырабатываемые в нашем организме, которые становятся активными после контакта с поверхностью кожи через потовые железы. Они посылают сильные прямые подсознательные сексуальные сигналы противоположному полу. Феромоны диктуют сексуальное влечение, сексуальное возбуждение и сексуальную агрессию. В нашем парфюме мы используем Андростенон, Андростенол и Копулин, они играют самую важную роль в сексуальном общении. Помимо того, что феромоны действует на мужчин и женщин, концентрат феромонов действует и его обладателя. Биологически активные вещества стимулируют выработку собственных феромонов. Феромоны имеют двойной эффект: они привлекают противоположный пол и при этом могут усиливать либидо, что также весьма благотворно сказывается н отношениях мужчины и женщины.

ЧТО ТАКОЕ ФЕРОМОНЫ?

Феромоны - это природные химические вещества, которые вырабатываются в нашем организме. Они распространяются через наши потовые железы, и их единственная цель - посылать сексуальные соблазнительные и эмоциональные сигналы противоположному полу. Феромоны играют самую важную роль в сексуальном общении и поведении. Наши феромоны помогут вам... Создайте уверенность и измените восприятие людей к вам. Создаавйте новые или улучшайте ваши текущие отношения, чувствуйте себя более непринужденно в социальных отношениях.

Купить феромоны для мужчин
Парфюмерия

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