Используйте духи с феромонами PHEROLAB, станьте самой привлекательной, самой соблазнительной и приготовьтесь к комплиментам от мужчин и завистливым взглядам женщин!

В составе женских духов только натуральные ингридиенты и феромоны: Copulines, Estratetraenol, Androstenol, а так же добавлен Мускус и Oxytocin! Новейшая формула, которая зарекомендовала себя во всем мире! Купите духи с феромонами и начните соблазнять мужчин!

​

Мы и наши постоянные клиенты любим этот потрясающий продукт! У него масса преимуществ среди которых бесплатная доставка по всей России! Эти духи не содержат спирт, их можно перевозить и авиатранспортом, а благодаря премиальной упаковки использовать в качестве оригинального подарка.