ДУХИ С ФЕРОМОНАМИ
Используйте духи с феромонами PHEROLAB, станьте самой привлекательной, самой соблазнительной и приготовьтесь к комплиментам от мужчин и завистливым взглядам женщин!
Концентрат феромонов
2390 руб.
Феромоны Concentrate
Сверхмощный для использования с вашим парфюмом
женские
В составе женских духов только натуральные ингридиенты и феромоны: Copulines, Estratetraenol, Androstenol, а так же добавлен Мускус и Oxytocin! Новейшая формула, которая зарекомендовала себя во всем мире! Купите духи с феромонами и начните соблазнять мужчин!
Мы и наши постоянные клиенты любим этот потрясающий продукт! У него масса преимуществ среди которых бесплатная доставка по всей России! Эти духи не содержат спирт, их можно перевозить и авиатранспортом, а благодаря премиальной упаковки использовать в качестве оригинального подарка.
Женские духи с феромонами
Описание
Коллекция духов с феромонами от Pherolab - это нежные, чувственные ароматы, привлекающие внимание мужчин, делающие женщину более соблазнительной, желанной и сексуальной. Эти духи с феромнами были разработаны с учетом опросов, отзывов и пожеланий более сотни женщин.
Эффект
Натуральные феромоны Copuline, Estratetraenol и Androstenol - проникают в мужской мозг и эффективно воздействует на его рецепторы, стимулирует повышенную выработку тестостерона, повышает сексуальное влечение, а Oxytocin способен повысить доверие, спокойствие, создать чувство эйфории, повысить настроение, улучшить социальные взаимоотношения.
Приемущества
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только натуральные феромоны;
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никакой синтетики, спирта, консервантов и других вредных веществ;
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роскошные ароматы и эффективное воздействие на подсознание мужчины;
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эксклюзивные духи в изящной упаковке и флаконе.
Применение
Распылять на шею в районе межключичной впадины. Не наносить на одежду.
Рекомендуем нанести парфюм на чистую кожу перед тем, как надеть одежду. При нанесении духов перед выходом из дома
старайтесь, не попадать на одежду. Одежда хорошо впитывает, но плохо отдаёт запахи. Кроме того, если наносить парфюм с феромонами на одежду, останутся пятна и разводы.
Самые мощные духи с феромонами
Женские секс-феромоны - очень мощные. Содержит сильный концентрат феромонов для привлечения мужчин и возбуждения их половых рецепторов!Новейшая формула, использованная в этих духах, способна в полной мере овладеть всем существом мужчины!
Эффект от феромонов
Элегантный аромат парфюмерии с добавлением мускуса, который эффективен в привлечении мужчин, поражает своей сексуальностью. Последняя формула используемый в этих духах способен овладеть всем существом мужчины!
Новая формула смеси феромонов
Элегантный аромат парфюмерии с добавлением мускуса, который эффективен в привлечении мужчин, поражает своей сексуальностью. Последняя формула используемый в этих духах способен овладеть всем существом мужчины!
Время работы феромоны
Фармацевтический уровень духов с феромонами, которые работают более 8 часа после применения, позволяя феромонам привлекать мужчин! Pherolab разработал отличный продукт и создал прекрасную репутацию в мире!